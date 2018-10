Felicitan a agropecuarios pinareños

A propósito del 3 de octubre, Día del Trabajador Agropecuario, el ministro del sector Gustavo Rodríguez Rollero, y el Secretario de ese sindicato, Néstor Bárbaro Hernández, enviaron una carta de felicitación a los hombres y mujeres de esa rama en Pinar del Río.

La misiva destaca el esfuerzo desplegado durante el año por los afiliados al sindicato en el territorio, sometido primero a una intensa sequía y más tarde a los efectos degradantes de las lluvias de mayo y junio.

Durante el acto por el Día del Agropecuario en Pinar del Río, Martiza Miranda, Virginio Morales, Dionisio Pérez y Orlando León, merecieron el diploma de Cincuentenarios, en tanto otros fueron reconocidos con la distinción Marcos Martí Rodríguez.

Esta jornada tiene para esos obreros una connotación especial, pues se celebra el Aniversario 57 de que Fidel firmara la segunda Ley de Reforma Agraria.

