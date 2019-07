Felicitan a Cuba por el Día de la Rebeldía Nacional

La Habana, Cuba. – A pocas horas de celebrarse en Cuba el Día de la Rebeldía Nacional, jefes de Estado y misiones diplomáticas en el exterior envían mensajes con motivo de la efeméride.

El presidente interino de Argelia, Aldelkader Bensalah, trasladó al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, sus mejores votos de progreso y prosperidad para el pueblo de la isla y la mandataria de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, envió a la Isla sus más cordiales felicitaciones.

Por otro lado, diplomáticos cubanos en Estados Unidos celebraron el Día de la Rebeldía Nacional y ratificaron el compromiso de continuar la obra revolucionaria iniciada en enero de 1959.

También diplomáticos de Cuba, Venezuela, Bolivia y otros países, políticos brasileños, representantes de movimientos sociales, solidarios y cubanos residentes en Brasil conmemoraron el aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

