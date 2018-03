Felicita el partido y el gobierno en Cienfuegos a periodistas en su día

Cienfuegos, Cuba.- Lidia Esther Brunet, primera secretaria del Partido, y Mayrelis Pernía, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Cienfuegos, trasmitieron la felicitación a los profesionales por el Día de la Prensa este 14 de Marzo.

Añadieron que los trabajadores de la comunicación, herederos de las tradiciones martianas y revolucionarias, tienen la misión de informar al pueblo el proceso de actualización del modelo económico y social del país.

Durante el acto por el Día de la Prensa Cubana en Cienfuegos, entregaron el Premio Provincial Antonio Hurtado del Valle, por la Vida y Obra a Fabio Bosch, director de programas en Radio Ciudad del Mar.

El Premio Juan David, en las categorías de prensa escrita, radial, televisiva, digital y gráfica, se confirió a los profesionales Roberto Alfonso, Greta Espinosa, Omar George, Jorge Domínguez y Manuel Villafaña.

