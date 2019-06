Felicita Esteban Lazo a trabajadores del Ministerio del Interior

Los compañeros del Ministerio del Interior, MININT, día a día, hora por hora, minuto por minuto, libran una lucha incesante contra un enemigo que no da tregua en ningún sentido, tanto en el campo de la actividad práctica como en la actividad ideológica.

Son esas palabras de Fidel el inicio de un mensaje de felicitación del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, en ocasión de los aniversarios 58 del Ministerio del Interior, y 60 de la Dirección General de Inteligencia.

Refiere el texto que la afirmación del Comandante en Jefe es un ejemplo de la efectividad de las misiones que ha desarrollado el MININT desde su creación.

Ustedes son dignos herederos de los que integraron, en los orígenes mismos de la nación, los órganos de la inteligencia mambisa en las guerras de los 10 años y en la organizada por nuestro Apóstol José Martí, concluyó Lazo.

