Federadas santiagueras rendirán tributo a Mariana y Vilma

Santiago de Cuba, Cuba.- El tributo a Mariana Grajales, madre de todos los cubanos, y a Vilma Espín, la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), figura entre las actividades fundamentales de las santiagueras para saludar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Para ello realizarán ese día peregrinaciones populares desde el busto erigido a la madre de los Maceo, en el Paseo Martí, hasta el cementerio Santa Ifigenia, y desde el museo Frank País hasta el mausoleo que atesora las cenizas de la Heroína de la Sierra y el Llano, en el Segundo Frente.

Durante la jornada serán reconocidas a mujeres destacadas de diversos sectores de la vida socioeconómica, especialmente las que se desempeñan como delegadas del Poder Popular.

Asimismo, se han desarrollado a nivel de las organizaciones de base encuentros entre federadas fundadoras y jóvenes, en aras de transmitir sus experiencias para garantizar la continuidad de la organización.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.