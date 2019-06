Falleció el General de Brigada Oscar Fernández Mell

La Habana, Cuba. – El General de Brigada (R) Oscar Fernández Mell falleció este domingo a la edad de 88 años, comunicaron familiares.

Fernández Mell nació en Matanzas, donde estudió hasta matricular en la universidad, en la cual se graduó de médico; a finales de la década de 1950 se incorporó al Ejército Rebelde bajo las órdenes de Ernesto Che Guevara, hasta ser designado para el Tercer Frente Mario Muñoz.

Luego del triunfo de la Revolución, ocupó varias responsabilidades, incluidas las de jefe de servicios médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Fernández Mell participó en la victoria sobre las tropas mercenarias en Playa Girón y por su destacada trayectoria mereció varias condecoraciones; además, combatió con el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara en la misión internacionalista del Congo.

