Extenso programa en Granma por el 26 de Julio

Bayamo, Cuba. – En saludo al Día de la Rebeldía Nacional y como parte de las actividades centrales por la efeméride, el Buró del Partido Comunista de Cuba en Granma declaró a Bayamo y Manzanillo, municipios Vanguardias por sus logros socioeconómicos y políticos.

En Bayamo, será el 26 de julio el acto nacional por el aniversario 66 del asalto al Cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y días antes en Manzanillo, la conmemoración provincial de esa gesta que protagonizó la Generación del Centenario.

La dirección del Partido en Granma pondera el positivo ambiente que prima en el territorio por ser sede central del 26 de julio, y afirma que ese logro es del pueblo, por su trabajo, y por ser el principal protagonista.

El cercano aniversario del Moncada cierra una etapa de trabajo, pero sin dudas de ahí en adelante lo que queda por hacer en Granma, es mucho más, con unidad y compromiso.

A la gesta del 26 de julio que lideró Fidel, se dedica el Festival provincial de la Radio en Granma, con más de 50 programas en concurso de las 6 emisoras del territorio.

En el Salón de Protocolo de la Plaza de la Patria de Bayamo comenzó la cita que incluyó la entrega de la Distinción Artista Demérito de la Radio a Idania Guerra, directora de programas, dirigente sindical y líder del Proyecto Comunitario Mi familia en antena, de Radio Bayamo.

De esa emisora, se reconoció la vida laboral con relevantes méritos y entrega a la Revoluciónal del periodista Manuel Lauredo y se estimuló a David Rodríguez, conductor de la Revista Matutina Hoy en la Noticia, con el Premio Periodístico Patria, de la Sociedad Cultural José Martí.

En la ocasión recibió el Premio al Mérito Periodístico Eugenio Pérez, corresponsal de Radio Progreso en Granma.

