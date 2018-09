Exposición sobre Fidel en México

La exposición fotográfica Fidel: un retrato íntimo se exhibe en la emblemática y céntrica plaza González Arratia, de la capital del estado de México.

La muestra es obra de Alex Castro, uno de los hijos del líder histórico de la Revolución Cubana, y son instantáneas del rostro del gigante político y moral que marcó los siglos XX y XXI.

Así lo definió el diputado cubano Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y quien ostenta el título de Héroe de la República de Cuba por combatir el terrorismo y resistir la injusticia de largos años de prisión en cárceles de Estados Unidos.

Al dejar inaugurada la muestra acompañado por el embajador de la Isla en México, Pedro Núñez Mosquera, durante el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.