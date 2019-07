Exportar para crecer

Dirigido a incrementar las exportaciones de bienes y servicios, desde marzo el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, implementa en toda la Isla una Estrategia Integral con el objetivo de desarrollar, fomentar y diversificar esa actividad.

La Directora de Exportaciones de Bienes y Servicios del ministerio, Lietsa Peña, informó en conferencia de prensa que la estrategia está concebida hasta el 2030, y contempla 15 sectores fundamentales de nuestra economía.

Lietsa Peña, agregó que la Estrategia Integral de Exportaciones de Bienes y Servicios, busca lograr encadenamientos productivos, modernizar la industria nacional, diversificar y ampliar la cartera exportadora.

La Directora General de Comercio Exterior, Vivian Herrera, informó hoy que con la Estrategia Integral de Exportaciones de Bienes y Servicios, que desde el mes de marzo se implementa en la Isla, se busca establecer alianzas entre productores y entidades exportadoras.

Afirmó que es necesario que empresarios, productores, cuadros, instituciones académicas conozcan la estrategia con el objetivo de aprovechar al máximo las potencialidades existentes en cada territorio.

Vivian Herrera explicó que se creó un Grupo Permanente de Trabajo, integrado por diversos organismos encargados de dar seguimiento a la implementación del programa y evaluar sus resultados.

Significó que es imprescindible agilizar procedimientos, descentralizar decisiones, de manera que puedan asegurarse las producciones y prestaciones de servicios para el mercado interno y las exportables.

