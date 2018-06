Exponen en Cubaindustria uso del vidrio en elementos de construcción

La Empresa Provincial de Materias Primas de Villa Clara lleva al evento Cubaindustria 2018, con sede en el Palacio de Convenciones de La Habana, el empleo del vidrio molido para crear elementos de la construcción.

Rolando Arteaga, coautor del trabajo Fabricación de Materiales de la Construcción con vidrio triturado, presentado en el Fórum de Ciencia y Técnica de esa entidad, informó que la ponencia es un compendio de la búsqueda de un módulo de vivienda completo con esa técnica.

Destacó que la experiencia, en fase de prueba, sobre el uso del vidrio triturado por la Empresa Provincial de Materias Primas de Villa Clara para elaborar bloques, mesetas y viguetas, contribuirá a reanimar el fondo habitacional.

Hasta la fecha la producción alcanza los mil 500 bloques, usados en esta primera fase en la ejecución de cercas perimetrales.

(Visited 1 times, 29 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.