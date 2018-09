Expondrán sobre inversión extranjera en industria minero metalúrgica

La experiencia de la inversión extranjera en la industria minero metalúrgica, y la cartera de oportunidades de negocios del sector, serán objetos de debate en el IV Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, que abre sus puertas mañana en el Centro de Convenciones Plaza América, en Varadero.

Ismary Salgado, del Centro de Investigaciones para la industria minero metalúrgica, dijo a Radio Reloj que la sesión inaugural contará con conferencias magistrales acerca de los avances tecnológicos en la exploración geológica, así como las proyecciones de la minería en Cuba.

Como parte de la jornada también se presentará el libro La sal: producción, tecnologías y perspectivas, del fallecido Miguel Ángel Anaya.

El IV Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, tendrá lugar hasta el jueves con la participación de representantes de más de 20 países.

