Exploran Cuba y China nuevas áreas de inversión

La Habana, Cuba. – Identificar nuevas oportunidades de negocios es propósito del Foro Empresarial Cuba-China, que tendrá lugar este lunes en el Hotel Nacional, en La Habana, con motivo de la visita a la Isla de una delegación organizada por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, Subconsejo de la Provincia de Zhejiang, liderada por su Presidenta, Wu Guiying.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de la República de Cuba, como parte del encuentro se firmará un Memorando de Entendimiento para la cooperación entre ambas partes.

La delegación empresarial visitante está integrada por compañías de los sectores de alimentación, productos de la construcción, textil, electrodomésticos, industria pesada, entre otras ramas.

Cuba y China son dos países amigos, con excelentes relaciones bilaterales, que actualmente sitúan a la nación asiática como el segundo socio comercial de la Isla.

