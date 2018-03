Expertos internacionales examinarán en La Habana tendencias constructivas

La Habana, Cuba.- Expertos de 23 naciones examinarán en La Habana el mes próximo, asuntos relacionados con tecnologías y tendencias constructivas, durante una feria y conferencia internacionales, se informó.

El vicetitular cubano del Ministerio de la Construcción (Mincons) Ángel Vilaragud, explicó a la prensa pormenores de la realización de la XII Feria Internacional de la Construcción (Fecons 2018), prevista para el recinto de Pabexpo del 3 al 6 de abril.

Señaló el también presidente del comité organizador, que del 2 al 6 de abril ocurrirá en el Palacio de las Convenciones de La Habana, la Conferencia Internacional Científico-Técnica de la Construcción, asociada al encuentro.

El lema de ambas convocatorias es: Por mejores desempeños y la sostenibilidad de nuestro desarrollo, lo que implicará temáticas asociadas al desarrollo constructivo de esta nación.

