Exige Cuba incluir a Venezuela en Cumbre de Las Américas

El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González, demandó este domingo en La Habana la inclusión de Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, tras la decisión del gobierno anfitrión de no invitar a ese país.

Es extremadamente injusto que se trate de excluir a Venezuela; no es compatible con el llamado a dialogar y a escuchar todas las posiciones, precisó en declaraciones a Prensa Latina.

González, uno de los cinco antiterroristas cubanos que cumplieron largas e injustas condenas en Estados Unidos, dijo que estamos ante una postura antidemocrática, para impedir que el gobierno y el pueblo del país sudamericano eleven su voz para exponer la verdad y defender a la Revolución Bolivariana.

Venezuela requiere todo el apoyo, solidaridad y acompañamiento posibles, para que pueda estar presente en Lima”, subrayó Fernando González.

