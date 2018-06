Exhortan en Cienfuegos disminuir accidentalidad

Un saldo de 16 fallecidos desde enero hasta la fecha se registran en Cienfuegos, a causa de los accidentes del tránsito con una elevada cifra de lesionados y daños materiales.

Innumerables son las violaciones cometidas por los conductores de vehículos, automotor y tracción animal que van desde el exceso de velocidad, falta de atención al timón, ingestión de bebidas alcohólicas, hasta el adelantamiento indebido y animales sueltos en las carreteras.

La Mayor Marta Durán, Primera Oficial de la Unidad de Tránsito en Cienfuegos, informó que ante las infracciones se aplican sanciones severas como la suspensión de la licencia y acciones profilácticas para disminuir las colisiones.

También llaman a la conciencia de los conductores y peatones a extremar las medidas preventivas que enlutan muchos hogares con la pérdida de vidas humanas y afectaciones a la economía del país.

