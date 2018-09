Exhiben favorable situación embalses en Sancti Spíritus

Los embalses de Sancti Spíritus exhiben una situación favorable tras concluir agosto con el 78 por ciento de su capacidad de llenado.

Según datos del Puesto de Mando de la Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos divulgados este martes, los embalses que contribuyen al abasto de agua a la población como Siguaney, Banao Dos y Tuinucú sobrepasan el ciento por ciento de sus posibilidades.

La presa Zaza, la más grande del país, acumula más de 900 millones de metros cúbicos de agua, para el 75 por ciento de su capacidad de almacenamiento.

El comportamiento general de la red hidrológica del territorio se cataloga de positivo, al cerrar agosto con más de 135 milímetros de precipitaciones; la provincia Sancti Spíritus posee 9 embalses.

