Exdirigentes juveniles recorrieron sitios de interés

Pinar del Río, Cuba.- A propósito de los Aniversarios de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y de la Organización de Pioneros José Martí, exdirigentes de ambas instituciones en Pinar del Río recorrieron lugares de interés en la capital de esa provincia.

Se trata de un programa que anualmente realizan, con el propósito de revivir historias y experiencias acumuladas por esos hombres y mujeres por varias décadas en el cumplimiento de tareas orientadas por la máxima dirección de la Revolución.

Durante el encuentro generacional de los exdirigentes de la UJC y los Pioneros en Pinar del Río, visitaron obras integradas al Aniversario 150 de haberle conferido a la urbe vueltabajera el título de ciudad.

Algunos de ellos expresaron su satisfacción por el momento, en el que afloraron pasajes iniciales de los Pioneros y la Juventud Comunista integrados a la formación de valores.

