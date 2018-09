Examinan avances de Cuba en materia de salud (+Fotos)

El doctor Cristian Morales, representante en La Habana de las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) aseguró este 11 de septiembre que Cuba es uno de los pocos países del mundo donde los principios y valores que son parte de la Declaración de Alma-Ata tienen una expresión concreta.

“Esto es posible porque en la mayor isla de las Antillas el derecho a la salud está en el centro de la acción del sistema sanitario, con un enfoque de atención primaria y lucha contra las inequidades”, aseveró el funcionario de ese organismo internacional de las Naciones Unidas, en diálogo con la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Al cumplirse este 12 de septiembre, 40 años de la Declaración de Alma Ata, Morales resaltó las acciones de promoción de salud, que se llevan a cabo desde la comunidad, la prevención de enfermedades, el tratamiento y rehabilitación cuando es necesario, lo cual contribuye a los indicadores sanitarios que hoy exhibe Cuba, comparables con los de naciones desarrolladas.

“Ejemplo de ello es la disminución de la mortalidad infantil que en 2017 fue de 4,0 por cada mil nacidos vivos, la cifra más baja de la historia y entre las mejores del planeta”, recordó el representante de la OPS/OMS.

Entre otros logros sobresale el incremento de la expectativa de vida al nacer que es de 78, 45 años, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Añadió el especialista que Cuba es un ejemplo para los demás países y hoy a 40 años todas las naciones del planeta llegan a la conclusión de que es necesario repensar Alma-Ata.

TOMADO DE RADIO HABANA CUBA

