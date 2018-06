Evocarán vida y obra de Hugo Chávez en Coloquio Internacional

Un tributo al líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Chávez, constituirá el III Coloquio Internacional que lleva su nombre, a celebrarse en Santiago de Cuba del cinco al siete de julio.

Juan Carlos Vaillant, delegado del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, en la Oriental Provincia, comentó que participarán cubanos, venezolanos y puertorriqueños representantes del Movimiento de Solidaridad con Cuba.

Dijo que el alcance y vigencia del ideario latinoamericanista del líder venezolano y del Comandante en Jefe Fidel Castro, la sólida cooperación Cuba-Venezuela y la manipulación mediática contra el proyecto social chavista, serán algunos de los ejes temáticos del evento.

Resaltó que entre las particularidades de esta edición está la muestra de productos audiovisuales y el debate sobre asuntos asociados a la injerencia extranjera en algunos países de la Región y el mundo.

