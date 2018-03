Evocarán en Cárdenas los sucesos del 13 de Marzo

Cárdenas, Cuba. – A 61 años de la caída de José Antonio Echeverría aquel histórico 13 de marzo, día del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, los matanceros protagonizaran una peregrinación desde el Museo Casa Natal del líder hasta el cementerio de Cárdenas donde descansan sus restos mortales.

Justo a la misma hora en las universidades de toda Cuba, los estudiantes recordarán la epopeya de aquellos jóvenes liderados por el presidente de honor de la Federación Estudiantil Universitaria, quienes sembraron con su sangre generosa el camino de la libertad

En el Museo Casa Natal en Cárdenas, avanzan las labores de restauración para devolver a la comunidad un sitio de perenne evocación a José Antonio, uno de los hijos más queridos de la urbe.

Durante la recordación en Matanzas se reconocen a los profesionales de la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción con los Premios Vida y Obra de Arquitectura.

