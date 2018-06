Evocarán en Bayamo sucesos del 26 de Julio

Bayamo, Cuba. – Como es tradicional, destacados pioneros de la provincia Granma reeditarán en su aniversario 65, el asalto al otrora Cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, que protagonizaron 25 jóvenes de la Generación del Centenario.

La rememoración será al amanecer del próximo 26 de Julio, e incluirá el homenaje a los combatientes asesinados luego de la acción contra la antigua instalación de la tiranía batistiana, hoy Parque Museo Ñico López.

Los combatientes, tras llegar a Bayamo, se establecieron en el Hospedaje Gran Casino, que previamente alquiló el joven santiaguero Renato Guitar, quien ofrendó su vida en el asalto al Cuartel Moncada, acción que lideró Fidel.

Hoy el referido hospedaje es una Sala adjunta al Parque Museo Ñico López, y en ella se exponen artículos que pertenecieron a Renato Guitar, así como a varios jóvenes que asaltaron el Cuartel Carlos Manuel de Céspedes.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.