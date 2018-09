Evocan en Villa Clara visita de Fidel a Vietnam

Con un acto político cultural en el Seminternado Vietnam Heroico de Santa Clara, maestros y estudiantes recordaron la primera visita de Fidel a la tierra de Ho Chi Minh el 12 de septiembre de 1973.

La jornada de homenaje se extendió al Comité de Defensa de la Revolución que lleva el nombre de la heroica nación, donde su membresía participó en un trabajo voluntario; mientras esta noche trascenderá un conversatorio con vietnamitas que se forman en la Universidad.

El programa organizado en Villa Clara por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos dedicado a los 45 años de la primera visita de Fidel a Vietnam, incluye una muestra fotográfica alegórica a la fecha.

En tanto, el 11 de septiembre tendrá lugar un matutino en el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Ernesto Che Guevara en honor al pueblo vietnamita.

