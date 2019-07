Evocan matanceros legado de Juan Gualberto Gómez

Matanzas, Cuba. – El pueblo yumurino dedicará este 12 de julio una jornada de recordación al patriota Juan Gualberto Gómez Ferrer, delegado del Partido Revolucionario Cubano en la Isla, en el aniversario de su natalicio.

La jornada conmemorativa incluye la colocación de ofrendas florales en el busto del insigne independentista en el poblado que lleva su nombre en Unión de Reyes, en tanto miembros de la Unión de Periodistas en Matanzas recordarán su impronta.

Juan Gualberto Gómez Ferrer dirigió en el territorio matancero el levantamiento armado del 24 de febrero, en el poblado de Ibarra, uno de los iniciadores de la guerra de 1895 en la Isla.

Al amigo personal de José Martí se le reconoce por su patriotismo y fidelidad a la causa independentista y por el ejercicio de una carrera como intelectual de pensamiento antiimperialista.

