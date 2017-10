Evocan estreno del himno nacional

Bayamo, Cuba.- La Plaza del Himno Nacional acogió hoy la gala por los 149 años del estreno de la letra de nuestro Canto Patrio, en Bayamo, y la celebración del Día de la Cultura Cubana.

A la rememoración asistieron las máximas autoridades de Granma, Abel Prieto, Ministro de Cultura, Miguel Barnet, Presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, historiadores y miles de bayameses.

El Vicepresidente de la UNEAC, Luis Morlhote, dijo que fue Bayamo la primera capital de la República en armas el 20 de Octubre de 1868, día en que se estrenó la letra de la marcha devenida en Himno Nacional.

Añadió que es una metáfora de nuestra cultura de resistencia, y recordó que los bayameses quemaron su ciudad antes de entregarla al enemigo, marcharon al monte y llevaron consigo el caudal de una cultura que es el patrimonio mayor de un pueblo.

Actores, cantantes y agrupaciones danzarias de Granma y de otros territorios como el Conjunto Folclórico Nacional y Codanza de Holguín, integraron el elenco de la Gala Cuba Cubana, ofrecida hoy en la Plaza del Himno Nacional en Bayamo.

En el espectáculo por el estreno popular de la letra del Himno Nacional, la actriz Corina Mestre dijo el poema Mi Bandera, de Bonifacio Byrne, el granmense Mundito González cantó La Bayamesa y un Dúo de Piano y Clarinete ejecutó Perla Marina, de Sindo Garay.

Alden Knight declamó el texto Tipicidades Cubanas, y actores granmenses recitaron entre otros poemas La Isla en Peso y Juegos, mientras que El Órgano Oriental Estrellas de Cuba interpretó El Platanal de Bartolo.

Un canto a la Patria concluyó la gala, por la Banda de Conciertos y el Coro profesional de Bayamo, quienes interpretaron el Himno Nacional, que cantaron los presentes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.