Evocan al Che en velada por los noventa

Con la presencia de Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, y Olga Lidia Tapia, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, entre otros dirigentes, trascendió la gala dedicada al Che en la Universidad Central de Las Villas.

En la velada, artistas nacionales y villaclareños, como Alden Knight, Corina Mestre y Gerardo Alfonso, transmitieron a través del arte las virtudes del estadista, político y luchador.

Durante la gala Julio Lima Corzo, primer secretario del Partido en Villa Clara, expresó la satisfacción de los santaclareños de custodiar los restos del Che, y destacó su ejemplo de internacionalista que nos acompaña en el combate diario.

En la ceremonia estaban presentes familiares del Che, combatientes allegados al cubano-argentino, y los héroes de la República de Cuba Gerardo Hernández y Ramón Labañino.



