Evaluó Machado Ventura Programa Alimentario en Villa Clara (+Fotos)

El segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, recorrió polos productivos de Villa Clara, con el fin de comprobar la marcha del Programa Alimentario.

De acuerdo con el sitio WEB de Telecubanacán, el dirigente partidista visitó la Granja Margarita, de Quemado de Güines, donde radica la única planta de beneficio de plátano del territorio, cuyos mayores aportes se destinan al Turismo.

En el intercambio con autoridades de la provincia de Villa Clara y directivos de la planta de beneficio de plátano, Machado destacó el esfuerzo de los trabajadores y llamó a potenciar la agricultura donde las producciones sustituyan importaciones.

La Granja Margarita procesa semanalmente unas mil cajas de plátano, de las cuales ha entregado en lo que va de año más de 3 mil toneladas del alimento.

El Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Machado Ventura, planteó en Villa Clara la necesidad de producir la tierra e incrementar los rendimientos productivos en un intercambio con las empresas de base Matadero, la empacadora Macún, la de Cultivos Varios de Quemado y Valle de Yabú.

No podemos seguir destinando cerca de 2 mil millones de dólares a la compra de alimentos, los cuales pueden producirse en nuestro país aprovechando los recursos, señaló.

El director del Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales, Sergio Rodríguez, informó sobre las potencialidades de esa institución para incrementar la alimentación animal con el cultivo de la yuca y otras viandas, para sustituir algunas importaciones y elaborar piensos.

El país requiere ahora cambiar la mentalidad importadora que ha prevalecido durante mucho tiempo, y comprar fuera aquello que no podamos producir nosotros, aseguró Machado Ventura.

