Evalúan daños de inundaciones a la Ciénaga de Zapata

Más de un 500 de viviendas y 250 núcleos familiares resultaron afectados en la Ciénaga de Zapata por severas inundaciones y lluvias tras el paso de la tormenta Alberto, que azotó Cuba en mayo.

Marisol Alonso González, vicepresidenta del Consejo de Defensa en ese municipio, declaró que actualmente, aunque se ha vuelto a la normalidad, prosigue el trabajo de las autoridades para cuantificar los daños a la población.

Se evalúan las pérdidas de los habitantes de la Ciénaga de Zapata en base a varios aspectos, como la vivienda, para contribuir a solucionar la situación en cada caso, mediante diferentes alternativas como subsidios, créditos o bonificaciones, explicó.

Actualmente prosigue la vigilancia epidemiológica, y se toman medidas para evitar la proliferación de enfermedades, al tiempo que se garantiza el abasto de agua potable certificada para el consumo humano.

