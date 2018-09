Evalúa Ramiro Valdés marcha de las inversiones en Villa Clara

Santa Clara, Cuba. – El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez constató en Villa Clara el estado de la nueva Planta Cloro Sosa de Sagua la Grande, con atrasos en su cronograma constructivo.

El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros también se interesó por la reconversión tecnológica del Poligráfico villaclareño, la cual marcha según lo planificado.

Durante su encuentro en Villa Clara, el Héroe de la República de Cuba abogó por el empleo del bambú para la construcción de muebles con destino a las células básicas habitacionales, por su bajo costo y fácil empleo en la confección de sillas, mesas, y otros elementos decorativos.

Ramiro Valdés indagó por el rescate de las plantas de asfalto del país a través de una producción cooperada, con el fin de elevar la calidad de las mezclas para la reparación de carreteras y pistas de aeropuertos que alargan su vida útil.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.