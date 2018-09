Estudiantes cubanos condenan bloqueo impuesto por Estados Unidos

El bloqueo económico impuesto a Cuba por el gobierno de Estados Unidos, afecta a la isla en todos los sectores, y causa particular impacto en la educación, afirmaron estudiantes de la enseñanza media.

Ariel Díaz, alumno del Preuniversitario José Martí, explicó que las restricciones de los trámites para las becas internacionales, y obstáculos en la gestión de la base material de estudio e inmobiliario, sobresalen entre los aspectos en los que golpea al sector educacional cubano.

También Ana Bárbara Fuentes, del propio centro, comentó las implicaciones del cerco, a poco más de un mes de que la Asamblea General de Naciones Unidas vote un nuevo proyecto de resolución para demandar el fin de esas sanciones.

Los estudiantes participaron este lunes en una consulta sobre el proyecto de nueva Constitución, proceso que tiene lugar en la mayor de las Antillas, de agosto a noviembre.

