Estrena Sancti Spíritus línea para el beneficio del frijol

Sancti Spíritus, Cuba. – En la nueva industria que se edifica desde el pasado año en poblado de Iguará, perteneciente al municipio de Yaguajay, entró en funcionamiento una línea de beneficio del frijol, con la que Sancti Spíritus entra en una nueva etapa en la producción de granos, refiere el periódico Escambray.

A la planta llegará alrededor de la mitad de la cosecha de frijol de esa provincia del centro de Cuba, con el consiguiente impacto en el tratamiento y la calidad final del producto previsto para la canasta básica, el consumo social, el turismo y la venta liberada.

La planta de secado y beneficio de granos Iguará, primera de su tipo que se instala en Cuba, tiene capacidad para secar 40 toneladas de frijoles en 24 horas.

Entre los grandes impactos de la inversión estarán los atributos que le aportará al frijol, el cual llegará a los consumidores con una calidad que no se ha visto antes en la isla.

