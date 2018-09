Estrechan lazos judiciales Cuba y Barbados

El Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, representado por su presidente, el Doctor Rubén Remigio Ferro, y la Corte Suprema de Barbados, representada por su presidente, Señor Marston Gibson, acaban de firmar en La Habana un Memorando de Entendimiento.

El documento tiene como objetivo consolidar y fortalecer los mecanismos de cooperación entre las dos instituciones judiciales, a fin de permitir la profundización de las relaciones bilaterales de interés común.

Ambos presidentes, destacaron la relevancia de ese instrumento considerando los lazos históricos y culturales, la amistad y la hermandad entre las dos naciones del Caribe.

Antes de la ceremonia, sostuvieron conversaciones bilaterales, intercambiando sobre las similitudes y diferencias de los dos sistemas judiciales, sus estructuras, prerrogativas, y naturaleza independiente.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.