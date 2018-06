Estimulados granmenses a trabajar más y mejor

La reciente visita gubernamental a Granma del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, constituye especial motivación para el pueblo y los directivos de esa provincia a trabajar más y mejor.

Al respecto el máximo dirigente político granmense, Federico Hernández, dijo que centrarán los esfuerzos en lograr superiores y más eficientes resultados económicos, producir más alimentos, fondos exportables y contribuir a solucionar problemas e inquietudes de la población.

Tal y como orientó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en Granma se potenciarán acciones dirigidas a lograr mayor vinculación con el pueblo en los centros laborales, de prestación de servicios, barrios y comunidades.

Los granmenses expresan satisfacción por haber recibido al dignatario cubano, quien reiteró el objetivo de apoyar más a esa provincia para elevar la calidad de vida de sus habitantes.

