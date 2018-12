El Estado cubano seguirá fiel al independentismo

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, manifestó a la prensa en el Palacio de Convenciones que la proyección internacional del Estado cubano seguirá fiel al independentismo, ante los retos que emergen en el panorama actual.

Rodríguez señaló que luego de 4 años de los anuncios del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, puede decirse que hasta 2017 hubo cierto progreso, aunque persistió el bloqueo como política obsoleta y genocida.

En los últimos meses se ha producido un endurecimiento del cerco estadounidense, a lo que se suman medidas que evidencian las intenciones de ciertos sectores de poder en avanzar hacia un enfrentamiento con Cuba.

La más reciente carta que dice haberme enviado el Secretario de Estado, Mike Pompeo, fue de mi conocimiento cuando se hizo pública en los medios, apuntó Rodríguez.

Sobre la acogida internacional al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, valoró que resulta un reconocimiento a la legitimidad del sistema democrático cubano.

Fueron significativas las visitas de Díaz-Canel a Venezuela, Rusia, República Popular Democrática de Corea, China, Vietnam y Laos, para la concertación política y las relaciones económicas.

El Canciller cubano concluyó con una felicitación al pueblo cubano, fiel al legado de Fidel y al liderazgo de Raúl y Díaz-Canel, y manifestó que la participación popular en la política exterior de la Isla es una distinción única.

