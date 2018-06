Escenario de trabajo para la concreción de negocios

En la muestra expositiva Cubaindustria 2018, que abrió sus puertas en Pabexpo, están presentes 130 entidades nacionales y 84 foráneas.

Al inaugurar la feria, el Viceministro de Industrias, Eloy Martínez, dijo que en la cita se pueden apreciar las soluciones que ofrece la industria cubana para el aseguramiento de los sectores estratégicos de la economía, fundamentalmente el turismo, agroindustria, transporte, y energías renovables.

Destacó que empresarios de 31 países participan en la exposición internacional Cubaindustria 2018, y planifican proyectos conjuntos en diversas modalidades de inversión extranjera.

La feria expositiva es escenario ideal para que los grupos negociadores firmen acuerdos que conlleven a su concreción como parte del foro de negocios.

