Es vital proteger la calidad de los ríos

Por su incidencia en el bienestar de la población, la limpieza de cauces, entiéndase ríos, arroyos, y zanjas, coadyuva a atenuar el efecto de las inundaciones, y es una de las principales tareas de la Empresa de Saneamiento Básico de La Habana.

Su Director Adjunto, Jorge Brey Herrera, explicó que en la capital existen 10 ríos de primer orden, y señaló a El Quibú, Martín Pérez y Luyanó como los que generan mayor cantidad de desechos sólidos debido al vertimiento indiscriminado de basura y escombros.

Significó que en el pasado año las brigadas de la Empresa de Saneamiento Básico de La Habana limpiaron 41 kilómetros de líneas de ríos, mejorando las condiciones del medio ambiente.

También la limpieza de los 216 puentes de la provincia es trabajo de los equipos de saneamiento, acción que no se cumple bien por el deficiente estado técnico de la retroexcavadora.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.