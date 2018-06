Entregan al embajador de Rusia en Cuba la medalla de la Amistad

El Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, entregó la medalla de la Amistad al embajador de Rusia en Cuba, Mijaíl Kaminin, quien culmina su misión en la isla.

En un acto efectuado en la sede de la Cancillería, el viceministro de relaciones exteriores, Rogelio Sierra, resaltó el trabajo de Kaminin como jefe de la misión diplomática los últimos 10 años, período de un significativo desarrollo de las relaciones bilaterales.

De igual modo, agradeció a ese país por el apoyo en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla por casi seis décadas.

Por su parte, con sentidas palabras, Kaminin expresó que la distinción, otorgada por el Consejo de Estado, es un reconocimiento a la amistad entre Rusia y Cuba, la cual calificó de sólida y merecida, y también agradeció el apoyo del gobierno cubano durante su gestión.

