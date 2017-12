Entrañables amigos saludan a la Revolución

La Habana, Cuba. – La Brigada Cruz del Sur, integrada por amigos de Nueva Zelanda y Australia, arribará a La Habana para celebrar el triunfo de la Revolución con un programa, que contempla realizar labores agrícolas y recorrer lugares histórico-culturales de La Habana, Artemisa, Villa Clara y Granma.

También participarán en conferencias sobre la actualización del modelo económico, además sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos, y los daños que el infame bloqueo ocasiona a nuestro pueblo.

De acuerdo con Siempre con Cuba, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en el contingente hay miembros de las Asociaciones de Amistad con Cuba en Perth, en Sidney, Brisbane, Melbourne y Darwin.

La Brigada Cruz del Sur será recibida este sábado en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, de Caimito, para iniciar un programa que se extiende hasta el 17 de enero, coincidiendo con la Brigada Nórdica.

La amistad y solidaridad de los cubanos es un referente en el mundo por su respaldo desinteresado a las causas nobles del mundo, sobre todo con los humildes y desposeídos, afirmó el joven alemán Bertil Kásper.

El integrante de la Brigada Nórdica de Solidaridad con Cuba, que permanece en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, de Caimito, en Artemisa hasta el 5 de enero, denunció el bloqueo impuesto al pueblo cubano y su recrudecimiento por la nueva administración imperialista.

Agregó el joven alemán que pocas naciones en el mundo han hecho tanto por sus hermanos latinoamericanos como Cuba, que comparte lo que tiene, y su voz clama por los derechos de los más pobres en el planeta.

A mi regreso a Alemania, señaló, contaré en la Universidad donde estudio, sobre el ímpetu de los cubanos, pero sobre todo su consagración al trabajo, su valentía política y su optimismo.

