Entidades en Granma aporta a la conmemoración del 26 de Julio

Bayamo, Cuba. – Los más de 600 trabajadores de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Granma, dedican su la condición de Vanguardia Nacional por sus logros en 2018, a la gesta del Moncada.

Rodolfo Olivera, director de la entidad, dijo a Radio Reloj que cierran varias inversiones, como completar en el Reparto Siboney de Bayamo la instalación de casi 3 mil teléfonos fijos´y que 70 por ciento de la población de esa zona accede en sus hogares a Internet por el Nauta Hogar.

Por otro lado transportistas pondrán en explotación como saludo al Día de la Rebeldía Nacional 24 ómnibus Diana, del plan de este año y 20 moto-taxis en Manzanillo.

También se pondrá en marcha un coche motor ferroviario para el servicio urbano en Bayamo, e iniciará sus servicios el nuevo tren Nacional en la ruta Habana-Bayamo-Manzanillo, dotada de 12 de los novedosos coches chinos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.