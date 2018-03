Enfrenta Camagüey el período seco con agua embalsada

Camagüey, Cuba. – Los 58 embalses ubicados en territorio de Camagüey presentan en estos momentos una situación favorable de llenado, gracias a las lluvias asociadas y posteriores al huracán Irma, lo que ayuda a enfrentar la actual etapa de seca.

Luis Mane, especialista de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico en la provincia, explicó que el acumulado es de cerca de 860 millones de metros cúbicos de agua, casi el 72por ciento de la capacidad de almacenamiento

Actualmente, agregó, están aliviando el hidrorregulador Las Flores, que abastece al polo turístico de Santa Lucía, Nuevitas y San Miguel y la embalse Hidráulica Cubana que está por encima de su nivel.

Con el volumen de llenado que presentan en estos momentos los embalses de Camagüey, hay garantía de agua para dos años, no obstante, se requiere de la contribución de la población y el sector estatal para su uso racional.

