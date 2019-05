En Villa Clara vibró la Plaza del Che

Los villaclareños dieron un rotundo sí por la Patria este Primero de Mayo, dispuestos a seguir el camino trazado por Fidel, en el desfile efectuado esta mañana en la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara de Santa Clara.

Más de 150 mil trabajadores junto a sus familiares participaron masivamente en la marcha que confirmó la unidad de los cubanos en torno a sus dirigentes por un socialismo próspero y sostenible.

Durante el desfile por el Primero de Mayo en Villa Clara, presidido por Mercedes López Acea, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, vibró el pueblo con frases y lemas que reafirmaron la decisión de dar continuidad al proceso revolucionario.

En la marcha en la capital villaclareña, trabajadores y estudiantes multiplicaron las razones para luchar y vencer, por difícil que sea el camino para alcanzar la victoria.

