En vigor nuevas regulaciones del Ministerio de Comunicaciones

La Habana, Cuba. – Nuevas regulaciones del Ministerio de Comunicaciones de Cuba entran en vigor hoy como parte del proceso de informatización de la sociedad.

Las resoluciones 98 y 99 de 2019 autorizan la creación de redes cableadas o inalámbricas privadas de transmisión de datos para personas naturales y jurídicas, así como la importación de equipos para tal fin.

Esas regulaciones establecen que los usuarios con redes personales al interior de sus domicilios, no requieren autorización, siempre y cuando sea sin fines de lucro, y no excedan los 100 miliwatt de potencia radiada efectiva.

Las resoluciones no establecen ni regulan los servicios que puede dar una red privada a sus miembros, como por ejemplo, descargar archivos, aplicaciones, juegos y actualizaciones de antivirus, siempre que no afecten la integridad y seguridad del país.

