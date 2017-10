En venidera Feria de La Habana, premios al mejor diseño

La Habana, Cuba.- En el contexto de la XXXV Feria Internacional de La Habana, se entregará el Premio de Diseño 2017, que reconoce la compatibilidad tecnológica y ecológica, así como la calidad y creatividad en el diseño de los productos.

Tal distinción es convocada por el Comité Organizador de la cita, considerada la principal bolsa comercial de Cuba y el Caribe, así como la Oficina Nacional de Diseño, ONDI.

Las instituciones podrán optar por el Premio en las categorías de Diseño Industrial y Diseño de Comunicación Visual, y para ello deberán presentar la planilla de solicitud, información técnica y muestras del producto

El galardón consiste en un diploma acreditativo y su correspondiente trofeo, y se dará a conocer en el acto de premiación de la XXXV Feria Internacional de La Habana, que inicia el próximo lunes y se extenderá hasta el 3 de noviembre.

