En La Habana nuevo monumento de José Martí

La Habana, Cuba.- La réplica de la estatua de José Martí, proveniente de Nueva York, quedará oficialmente develada en acto solemne el 28 de enero de 2018, en ocasión del aniversario 165 del natalicio de nuestro Héroe Nacional, dijo en el Parque 13 de Marzo, en La Habana Vieja, el Doctor Eusebio Leal Spengler.

El historiador de la ciudad a propósito de la ubicación de la escultura en bronce destacó que José Martí está de cara al mar, al puerto de la capital, y mirando a la nación que conoció como pocos.

El monumento de 5.63 metros, concebido por la escultora Anna Vauhn Hyatt, muestra el instante de la muerte en combate de nuestro Apóstol en Dos Ríos.

Con el emplazamiento de la escultura del Héroe Nacional se adiciona una nueva pieza escultórica al conjunto de monumentos dedicados al Apóstol en esta zona de La Habana. REPORTÓ: EVELYN FERNÁDEZ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.