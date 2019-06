En La Habana debaten sobre caña de azúcar

El XV Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados de la Caña, Diversificación 2019, abrió sus puertas hoy en el capitalino Hotel Nacional, con la participación de 400 delegados de un veintena de países.

El presidente del Comité Organizador del evento, Arodis Caballero, afirmó que el encuentro tiene entre sus objetivos centrales crecer en el intercambio científico, e identificar las oportunidades de negocios.

Arodis Caballero expresó que en medio de la compleja situación económica y política, las naciones azucareras tienen el reto de lograr eficiencia y competitividad en procesos y productos, y para ello es preciso la innovación.

Los avances y retos en la producción de azúcar están entre los temas del XV Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados de la Caña, Diversificación 2019, que tiene lugar hasta el viernes en el Hotel Nacional.

El presidente del Comité Organizador, Arodis Caballero, al referirse al tema de los derivados señaló el Programa de Bioléctricas que existe en la Isla, sobre el cual los delegados al encuentro podrán conocer como una oportunidad segura de inversión de capital.

Igualmente, hizo referencia al proyecto sobre producción y uso de resinas furánicas, así como el dirigido a incrementar la producción alcoholera, programas todos disponibles para establecer negocios con inversores foráneos.

Arodis Caballero, afirmó que la agroindustria azucarera contribuye a los propósitos de la integración Latinoamericana y del Caribe, por ser ejemplo de una tradición común.

