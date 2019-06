En fase de redacción nuevos proyectos de leyes

La Habana, Cuba. – Las propuestas emanadas de los encuentros regionales con diputados e invitados, así como de los criterios de la población vía correo electrónico, sobre los proyectos de leyes de Símbolos Nacionales y de Pesca, son ahora analizadas por los correspondientes grupos redactores.

De acuerdo con información publicada en el sitio web del Parlamento cubano, las comisiones concernientes deberán entregar al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, los dos textos, enriquecidos con la sabiduría colectiva del pueblo.

Como paso del ejercicio legislativo, corresponde igualmente su inclusión en la propuesta de Orden del Día de un próximo Período de Sesiones, para su debate y aprobación por los diputados.

Los análisis regionales de los proyectos de leyes de Símbolos Nacionales y de Pesca, tuvieron lugar en marzo y abril, con la participación de más mil 300 personas.

