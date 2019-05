En Cuba reunión de la Red de Objetivos de Desarrollo Sostenible (+Fotos)

Con el fin de fortalecer la cooperación en Latinoamérica y el Caribe para alcanzar la Agenda 2030 de la ONU, comenzó en La Habana, la I Reunión de Trabajo de la Red de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La cita de dos días, la encabeza la viceministra cubana de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ileana Núñez, y abordará la implementación de la citada agenda en la región, apuntó.

El mes anterior, Cuba presidió la III reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, efectuado en Santiago de Chile con la participación de representantes gubernamentales, instituciones internacionales y de la academia.

Las autoridades cubanas denuncian que el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a la Isla por estados Unidos, es el principal obstáculo para el desarrollo sostenible del país.

