Empresarios de Cuba y Vietnam fortalecerán nexos

La Habana, Cuba.- Empresarios cubanos y vietnamitas se reunirán en La Habana, para identificar oportunidades de negocios conjuntos, en el ámbito de la visita a la Isla del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong.

El foro se efectuará en el Hotel Nacional y prevé la firma de varios documentos entre las partes, además en el encuentro los visitantes recibirán información sobre la cartera de negocios de los sectores farmacéutico, biotecnológico e industrial.

También, se realizará una presentación de las empresas vietnamitas radicadas desde 2016 en la Zona Especial de Desarrollo Mariel con un proyecto para construir una fábrica de almohadillas sanitarias y pañales desechables.

El embajador de Vietnam adelantó que durante la estancia del máximo dirigente partidista vietnamita en Cuba se firmará una veintena de convenios y memorandos de entendimiento en distintos sectores.

