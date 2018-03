Empresa vietnamita producirá en Cuba almohadillas sanitarias

La Habana, Cuba. – A partir del primer trimestre del año próximo, la empresa vietnamita Thai Binh Investment Treiding Corp comenzará a producir almohadillas sanitarias y pañales desechables en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

La fábrica, que en estos momentos está en fase de construcción, producirá anualmente 40 millones de culeros y 150 millones de almohadillas sanitarias.

Para satisfacer la creciente demanda de los clientes nacionales, la firma vietnamita decidió expandir sus actividades inversionistas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde planea, además, levantar una planta de detergente en polvo, con una capacidad de 50 mil toneladas cada año.

Hanoi y La Habana poseen una histórica relación de amistad de más de medio siglo, y en la actualidad, Vietnam es el segundo socio comercial de Cuba en la región de Asia y Oceanía, y su principal suministrador de arroz.

