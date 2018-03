Empresa de Vietnam es primer concesionario en el Mariel

La Habana, Cuba. – El gobierno de Cuba otorgó la primera concesión administrativa en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, a la filial vietnamita ViMariel S.A., de capital totalmente extranjero, para el desarrollo de un parque industrial en el sector A de esa área estratégica.

La firma del permiso se efectúo este jueves en el Hotel Nacional, como parte de un foro empresarial en el ámbito de la visita a Cuba del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam.

En presencia de Rodrigo Malmierca, titular cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y el ministro de Industria y Comercio del país indochino, las partes rubricaron el Decreto No. 340 del Presidente del Consejo de Ministros de la Isla.

La directora general de la Oficina de esa Zona Especial y el máximo representante de Viglacera S.A., signaron la disposición que constituye a esa empresa como el primer concesionario en esa área.

