Eligen a nuevo presidente del Poder Popular en Las Tunas

La Asamblea Provincial del Poder Popular en Las Tunas, en su III Sesión Extraordinaria del décimo segundo Período de Mandato, eligió a Jaime Ernesto Chiang Vega como presidente.

Chiang Vega se desempeñaba como vicepresidente en ese órgano en el momento de su elección para cubrir la vacante dejada por Lilian González Rodríguez, quien ha sido promovida a funcionaria de la Oficina del primer vicepresidente, Salvador Valdés Mesa.

Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en el territorio, destacó la promoción de Chiang Vega y de Irma Adelaida Apiau, la otra candidata, que quedó como vicepresidenta del Poder Popular en Las Tunas.

A ambos felicitó y deseó éxitos en sus nuevas responsabilidades, las cuales estarán a tono con las transformaciones que se propone el país para avanzar a niveles superiores de desarrollo.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.